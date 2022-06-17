اخماد حريق اندلع داخل نادي اليرموك في بغداد - عاجل

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق اندلع داخل نادي اليرموك في احد قاعات الاعراس ضمن الطابق الثاني من النادي".

وأضاف أن "الحريق لم يسفر عن اي اصابات"، لافتا الى ان "سبب الحادث تماس كهربائي".

