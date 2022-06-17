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اخماد حريق اندلع داخل نادي اليرموك في بغداد - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باخماد حريق اندلع ضمن احج قاعات الاعراس في نادي اليرموك بالعاصمة بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق اندلع داخل نادي اليرموك في احد قاعات الاعراس ضمن الطابق الثاني من النادي".

وأضاف أن "الحريق لم يسفر عن اي اصابات"، لافتا الى ان "سبب الحادث تماس كهربائي".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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