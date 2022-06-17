انت الان تتابع خبر الصدر يتبرأ من 9 أشخاص يستغلون اسمه بسرقة أموال الشعب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشر وزير الصدر، مصلح محمد العراقي قائمة جديدة بأسماء قال عنها الصدر إنَّ أصحابها "يستغلّون اسمنا آل الصدر ويستغلّون اسم الجهــاد والمُـجاهـ،دين في سرقة أموال الشعب بغير وجه حَقّ".

وأضاف الصدر، بحسب منشور مصلح محمد العراقي: "فأجد من المصلحة التبرّء منهم، ويُحال أمرهم إلى الجهات المُختصَّة للتعامل معهم حسب القانون. كما وينبغي على المُحبّين مُقاطعتهم وعدم التعامل معهم، وإذا لجأوا إلى جهات أخرى فسيثبت حقدهم، وإذا تابوا وأصلحوا فبابُنا مفتوح لهم".



وجاءت أسماء الوجبة الرابعة كالتالي:1- كفاح الكريطي - الديوانية2- منتظر الهاشمي - كوت3- حميد عجمي الطائي - بغداد4- اثير مدلول - كوت5- نعمان خلف جودة - الراشدية6- علي عبد عبطان - كربلاء7- حيدر سلمان عبد الله - حي الخضراء8- راجي العسكري - ناصرية9- عماد داود الساعدي - ديالى