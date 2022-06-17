القبض على متهم بتزوير صك قيمته 250 مليون دينار في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب المنصور لمكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بتزوير صك بقيمة ٢٥٠ مليون دينار لغرض التعامل التجاري مع أحد المواطنين".وأضاف، ان المتهم "تم تدوين أقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٢٩٥ من قانون العقوبات".

إلى ذلك، ألقت مفارز المديرية القبض على عدد من المتهمين لقيامهم بـ"سرقة دراجات نارية ومنازل سكنية ومحال تجارية، فضلا عن ضبط عجلة والقبض على حائزها لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات خلال الممارسات الأمنية التي أجرتها مفارز المديرية خلال (٢٤) ساعة الماضية في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

