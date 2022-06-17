الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع ببستان كبير في المثنى (صور)

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، اخماد حريق اندلع ببستان للنخيل بمساحة واسعة مع دار سكن في الرميثة طريق النجمي/ منطقة أبو صريفة .

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزنا في مركز الرميثة تمكنت بإسناد من مركزي (رتل الطوارئ والسماوة) ومفرزة الصوب الكبير ومفرزة الهلال من السيطرة على الحادث بهمة عالية بعد تطويق النيران ومحاصرتها من عدة محاور والحد من توسعها وانتشارها إلى الأراضي الزراعية المجاورة والدور السكنية القريبة من موقع الحادث وبدون اي اضرار بشرية ".



يذكر أن سبب الحادث يحدد من قبل خبير الأدلة الجنائية.