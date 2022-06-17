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مكافحة الإرهاب بكردستان: طائرة تركية تقتل أربعة من العمال الكردستاني في السليمانية

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- كردستان
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، اليوم الجمعة، مقتل أربعة أفراد من حزب العمال الكردستاني، بقصف طائرة تركية في محافظة السليمانية.
وذكر الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تم استهداف سيارة جيب قرب كلار سايلو من قبل طائرات عسكرية تركية، وقتل أربعة من الركاب وجرح آخر، تم إدخاله إلى المستشفى".

وأضاف البيان: "حسب المعلومات، فإن المُستهدفين هم من مسلحي PKK، وتم استهدافهم من قبل طائرات الجيش التركي".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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