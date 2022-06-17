مكافحة الإرهاب بكردستان: طائرة تركية تقتل أربعة من العمال الكردستاني في السليمانية

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تم استهداف سيارة جيب قرب كلار سايلو من قبل طائرات عسكرية تركية، وقتل أربعة من الركاب وجرح آخر، تم إدخاله إلى المستشفى".

وأضاف البيان: "حسب المعلومات، فإن المُستهدفين هم من مسلحي PKK، وتم استهدافهم من قبل طائرات الجيش التركي".

