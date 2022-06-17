لأول مرة في أوروبا.. إقليم كتالونيا يعترف بجرائم إسرائيل في فلسطين

الشارقة - اميمة ياسر -

في تصويت تاريخي، صادق برلمان إقليم كتالونيا الإسباني بالأغلبية، أمس الخميس، على قرار يقضي بأن إسرائيل ترتكب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.

وبذلك، يكون البرلمان الكتالوني هو أول برلمان في أوروبا يعترف علانية بأن "إسرائيل ترتكب جريمة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني".

ووفقاً لصحيفة "إل ناسيونال" الكتالونية، فقد أكد القرار أن "النظام الذي تطبقه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي، ويكافئ جريمة الفصل العنصري على النحو المحدد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وصرح رئيس منظمة "لافادي كتالونيا"، لوكا جيرفاسوني، بأنه "حان الوقت لتطبيق الإجراءات ذاتها التي أنهت الفصل العنصري في جنوب أفريقيا على إسرائيل. يجب على حكومة كتالونيا تعليق الاتفاقيات المؤسسية والتجارية والثقافية مع المؤسسات الإسرائيلية".

ومنظمة "لافادي كاتلونيا" هي كيان كتالوني يتكون من أكثر من 125 منظمة تعمل من أجل العدالة العالمية.

وأضافت الصحيفة أن القرار المعتمد نص على أنه "يلتزم ويطلب من حكومة كتالونيا عدم دعم أو تقديم المساعدة أو المساعدة للحفاظ على هذا الوضع، أي استخدام جميع الأدوات السياسية والدبلوماسية الممكنة، في نطاق اختصاصاتهم، لضمان تنفيذ السلطات الإسرائيلية للتوصيات الواردة في تقارير منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش".

وفي وقت سابق، وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، حصار الاحتلال لقطاع غزة بأنه جزء من "جرائم ضد الإنسانية، متمثلة بالفصل العنصري والاضطهاد".

وأكدت "هيومن رايتس ووتش"، في التقرير الذي يصادف الذكرى الـ 15 للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، إن "القيود الإسرائيلية الشاملة على مغادرة غزة تحرم أكثر من مليوني ساكن من فرص تحسين حياتهم".

وأشارت إلى أن "سياسة الإغلاق الإسرائيلية تمنع معظم سكان غزة من الذهاب إلى الضفة الغربية، وتمنع المهنيين والفنانين والرياضيين والطلاب وغيرهم من متابعة الفرص داخل فلسطين، ومن السفر إلى الخارج عبر إسرائيل، الأمر الذي يقيّد حقهم في العمل والتعليم".