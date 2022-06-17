شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم الاشتراطات بالقانون للتخلص من مخلفات المنشآت الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، على اشتراطات وإجراءات محددة، للتخلص من مخلفات المنشآت الصناعية، بما لايضر بالبيئة ولاينجم عنه أية تلفيات وأضرار خطرة.

ومن أهم الإجراءات التي نص عليها القانون للتخلص الآمن من النفايات الصناعية، مايلي:

1.تلتزم المنشآت الصناعية بأن تقدم إلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية خطة تفصيلية لإدارة المخلفات الصناعية المتولدة أو المتوقع تولدها من المنشأة.

2. لابد ان تلتزم الشركة بالضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة عند تقديم الإقرار أو طلب الحصول علي الترخيص.

3.تشترط موافقة الجهاز علي الخطة التفصيلية المشار إليها فقط بالنسبة للمنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص المسبق، وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المشار إليه .

4.تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة تنفيذ المنشآت الصناعية لتلك الخطة .