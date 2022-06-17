أسعار النفط تتراجع بفعل المخاوف الاقتصادية

و تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.28% إلى 117.26 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.25% إلى 119.51 دولار للبرميل.

وأمس عند التسوية، صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 2% إلى 117.58 دولار للبرميل، فيما ارتفعت عقود "برنت" بنسبة 1.1% إلى 119.81 دولار للبرميل.



وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن إنتاج الخام الأمريكي ارتفع بواقع 100 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 12 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2020.