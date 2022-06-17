انت الان تتابع خبر بعد أشهر... أول سيارة على الطاقة الشمسية في العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تبدأ الشركة هذا الخريف، بتصنيع أول سيارة في العالم تعمل بالطاقة الشمسية، قادرة على السير لمسافة 70 كيلومترا من دون التوقف.فكل ساعة في الشمس ستضيف ما يصل إلى 6 أميال (10 كلم) من الشحن إلى البطارية، وسيعطي النطاق الشمسي تغذية إضافية للرحلات الطويلة.واللافت في تصميم السيارة أنه في البلدان الحارة مثل إسبانيا أو البرتغال، لا حاجة إلى شحن السيارة لمدة تصل إلى 7 أشهر إذا كانت التنقلات اليومية أقل من 22 ميلًا. أمّا في مناخ أكثر غيومًا، مثل هولندا، فستحتاج السيارة إلى الشحن بعد شهرين.وستطلق الشركة 949 طرازاً من هذه السيارات المزوّدة بألواح شمسية، منحنية عبر غطاء محرك السيارة وسقفها.وبالنسبة إلى سرعة السيارة، فتبلغ 100 ميل (165 كلم) في الساعة كحدّ أقصى. وأكثر ما يميزها مجموعة نقل الحركة الأكثر كفاءة في العالم، بالإضافة إلى خفة وزنها.و نوّه الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة ليكس هوفسلوت بأن "إدخال "الشمس" كمصدر جديد على عالم السيارات، يضيف اليقين بأنك ستحصل بقدرتك الدائمة على شحن سيارتك".

وتبلغ تكلفة موديل "لايتيير 0" 250 ألف يورو أي ما يُعادل 263 ألف دولار.

وهناك قواسم مشتركة بين السيارة ”0“ ونموذج Lightyear One الأولي الذي كشف النقاب عنه قبل عامين، ولكنها قادرة على أداء أفضل باستخدام بطارية أصغر حجمًا.

وتعمل شركات أخرى على تطوير سيارات مزودة بألواح شمسية، لكن لا أحد منها جاهز لدخول السوق بعد.

