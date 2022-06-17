شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية والتخطيط.. تعرف على اختصاصات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، عدد من الاختصاصات بشأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات أبرزها إقرار مشروع الموازنة التخطيطية، ووضع الأسلوب الملائم لتنمية المجتمع العمرانى.

وفيما يلى نستعرض الاختصاصات بالتفصيل.

ووفقا للقانون

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون وله أن يتخذ مايراه لازما من قرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله.

ويكون له على الأخص مايلى:

• وضع سياسة إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة واختيار مواقعها واعتماد تخطيطاتها العامة والتفصيلية.

• إقرار مشروع الموازنة التخطيطية والخطط طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل للمشروعات.

• وضع الأسلوب الملائم لتنمية كل مجتمع عمرانى جديد، من بين الأساليب الواردة بالباب الأول من هذا القانون.

• تقرير تأسيس شركات ودخول الهيئة بحصة عينية أو نقدية فى رأس المال للشركات المرتبطة بنشاط الهيئة وفقا لأحكام القوانين النافذة.

• إقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للهيئة.

• رسم سياسة إدارة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى حين نقل مسئولياتها لوحدات الحكم المحلى وفقا لأحكام هذا القانون.

• اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة وإنشاء الأجهزة التابعة للهيئة، والتى تباشر عن طريقها الأعمال والمشروعات التى تقوم بها، وإصدار قرارات إنشاء أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة.

• النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالى.

• النظر فيما ترى الجهة التى تتبعها الهيئة أو رئيس الهيئة عرضه على المجلس من مسائل تدخل فى مجال اختصاصاتها.