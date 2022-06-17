زيلينسكي يشكّك في جدوى التحدث إلى بوتين لإنهاء الحرب

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ ف ب).

أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأنه يشك في جدوى التحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في كييف إلى جانب قادة أوروبيين «لست واثقاً بأن ثمة فرصة ليكون رئيس روسيا الاتحادية مستعداً للأصغاء إلى أي شيء».

وأضاف: «يبدو أنه في الوقت الراهن (فلاديمير بوتين) يتخذ قرارات ثم يتحدث إلى شخص ما (...). هذا لا يتعلق فقط بإيمانويل (ماكرون)، لست متأكداً من وجود قادة في العالم اليوم يمكنهم إرغام روسيا بشكل فردي على وقف الحرب».

كان الرئيس الأوكراني يرد على سؤال صحافي عن موجة الانتقادات، لا سيما في أوكرانيا بسبب التصريحات الأخيرة لماكرون الذي دعا إلى «عدم إذلال روسيا».