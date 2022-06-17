إصابة العاهل المغربي بفيروس «كورونا»

أفاد بيان للديوان الملكي المغربي، اليوم (الخميس)، بأن الملك محمد السادس أُصيب بفيروس «كورونا»، من غير أن تظهر عليه أعراض.

وجاء في البيان الذي نقلته وكالة «رويترز» للأنباء: «الطبيب حدد فترة راحة للملك محمد السادس لبضعة أيام».

وكان العاهل المغربي أجرى عملية جراحية ناجحة في القلب في مصحة القصر الملكي بالرباط في يونيو (حزيران) 2020، بعد عملية مماثلة بباريس في فبراير (شباط) 2018.