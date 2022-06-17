شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تدعو إلى إصلاح خدمات الرعاية الصحية العقلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إلى القيام بتحول في خدمات الرعاية الصحية العقلية على مستوى العالم، مشيرة إلى الارتفاع الحاد في مشاكل الصحة العقلية في جميع أنحاء العالم منذ بداية الجائحة.

وقالت المنظمة مع إصدار أوسع مراجعة للصحة العقلية على مستوى العالم منذ مطلع القرن، إن الاكتئاب والقلق ارتفعا بنسبة 25 % خلال العام الأول فقط لجائحة فيروس كورونا .

وحذر التقرير من أن ما يقرب من مليار شخص، أو واحد من كل 8 أشخاص تقريبا على مستوى العالم، كانوا يعانون من مشاكل الصحة العقلية خلال عام 2019، قبل تفشي الجائحة، ويتوفى الأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية حادة مبكرا بما بين 10 إلى 20 عاما من متوسط عمر عامة السكان.

ويشير التقرير إلى أن بعض الأسباب الأكثر أهمية للاكتئاب هي الاعتداء الجنسي على الأطفال والتنمر، ودعا إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة كلتا المشكلتين من خلال الخدمات الاجتماعية ، ودعم الأسر المتعثرة وبرامج التعلم الاجتماعي والعاطفي في المدارس.

كما تمت الإشارة إلى الفروق الاجتماعية والاقتصادية، والحرب، وأزمة المناخ، والتهديدات الصحية مثل الجائحة على أنها عوامل خطر تسهم في الإصابة بالأمراض العقلية.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "الصحة العقلية الجيدة تترجم إلى صحة بدنية جيدة وهذا التقرير الجديد يقدم حالة مقنعة للتغيير".

وأضاف أن "الاستثمار في الصحة العقلية هو استثمار في حياة ومستقبل أفضل للجميع".