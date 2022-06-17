شكرا لقرائتكم خبر عن «الانتخابات التونسية» تتعامل مع مقاطعي الاستفتاء بالقانون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية ماهر الجديدي، أمس الخميس، أن الهيئة ستطبق على من اختار مقاطعة استفتاء 25 يوليو 2022 بالقاعدة التي تنص على أن حرية التعبير وإبداء الرأي مكفولة للجميع في إطار ما يسمح به القانون.

وفي تصريح لـ«موزاييك»، أمس، قال الجديدي بخصوص الجهات الحزبية والمدنية والأفراد الذين اختاروا مقاطعة حملة الاستفتاء إنه ليس من دور الهيئة أن تقصي أي طرف من المشاركة في حملة الاستفتاء إلا من اختار المقاطعة بمحض إرادته وألا يضع نفسه ضمن الإطار العام المنظم لشروط وإجراءات المشاركة في هذه الحملة.

ولفت نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية إلى أنه في هذه الحالة لن تطبق هيئة الانتخابات مقتضيات مرسوم 1 جوان 2022 المنقح للقانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وتحديدًا في فصله المتعلق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء، وإنما ستطبق على مَن اختار المقاطعة القاعدة التي تنص على أن حرية التعبير وإبداء الرأي مكفولة للجميع في إطار ما يسمح به القانون.

وبيَّن الجديدي أن المرسوم عدد 34 الصادر بتاريخ 1 يونيو 2022 والقرار عدد 13 الصادر عن مجلس الهيئة بتاريخ 13 يونيو 2022 أعطيا لهيئة الانتخابات صلاحية ضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة استفتاء 25 يوليو 2022.

وقال: إن المبدأ العام في هذا الإطار هو أن المشاركة في حملة الاستفتاء مفتوحة للجميع من أحزاب وائتلافات حزبية وشبكات جمعيات وأفراد، وذلك بمقتضى شروط فنية وأخرى موضوعية، موضحًا في هذا السياق أن الشروط الموضوعية تتمثل أساسًا في سلامة نشاط المشاركين في حملة الاستفتاء على مستوى المجال العام.

وأشار إلى أن المرسوم عدد 34 لسنة 2022 أوكل للهيئة العليا المستقلة للانتخابات صلاحية التقصي في هذه النقطة.