شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تسجل 23 ألف شخص بأعراض الحمى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت كوريا الشمالية اليوم الجمعة تسجيل أقل من 30 ألف حالة اشتباه للإصابة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية نقلا عن بيانات من المقر الحكومي للوقاية من الأوبئة، في حالات الطوارئ، أن أكثر من 23 ألفا و160 شخصا ظهرت عليهم أعراض الحمى على مدار 24 ساعة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم السابق.

ولم تقدم الوكالة معلومات عما إذا كان قد تم تسجيل وفيات إضافية، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الحمى المسجلة منذ أواخر نيسان/أبريل أكثر من 58ر4 مليون حالة، تعافى منها 54ر4 مليون شخص، ويعالج 40 ألفا و960 شخصا.

وكانت حصيلة حالات الحمى اليومية في البلاد في اتجاه هبوطي بعد أن بلغت ذروتها عند أكثر من 392 ألفا و920 إصابة في 15 أيار/مايو.

وفي 12 أيار/مايو ، كشفت كوريا الشمالية عن أول حالة إصابة بكوفيد 19 بعد أن ادعت أنها خالية من فيروس كورونا لأكثر من عامين.