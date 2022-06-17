بريطانيا تفرض عقوبات على بطريرك موسكو للأرثوذكس كيريل... والكنيسة تعلّق

16 يونيو , 2022
بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية كيريل (رويترز)
فرضت بريطانيا، اليوم (الخميس)، عقوبات على البطريرك كيريل رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في إطار سلسلة جديدة من الإجراءات رداً على غزو أوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، إن كيريل (75 عاماً) الذي شطب الاتحاد الأوروبي اسمه مؤخراً من لائحته السوداء، «يُعاقب لدعمه حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
من جهتها، قالت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، اليوم (الخميس)، إن العقوبات التي فرضتها بريطانيا على رئيسها البطريرك كيريل لدعمه التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا «سخيفة» و«لا معنى لها».
وأوضح الناطق باسم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية فلاديمير ليغويدا، في بيان على «تلغرام»، أن «محاولات ترهيب بطريرك الكنيسة الروسية أو إجباره على التخلي عن آرائه، سخيفة ولا معنى لها وغير مجدية».
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