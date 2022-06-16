رصاص غادر يصيب 3 صيادين في غزة

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وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن «جنود بحرية الاحتلال أطلقوا الرصاص على مراكب الصيادين، وهي على بعد نحو ثلاثة أميال قبالة بحر السودانية، ما أدى إلى إصابة ثلاثة صيادين نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج، إضافة إلى تدمير محرك مركب الصياد حسام بكر».ووفق الوكالة «تتعمد بحرية الاحتلال استهداف الصيادين في بحر غزة بشكل يومي بإطلاق النار عليهم واعتقالهم والاستيلاء على مراكب الصيد».
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