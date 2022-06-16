ماكرون لأوكرانيا: يمكنك التعويل علينا

ماكرون خلال زيارته إلى أوكرانيا (أ ف ب).

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إن أوكرانيا يمكن أن تعول على حلفائها فيما تحتاجه من دعم.

وأضاف ماكرون خلال زيارة إلى كييف مع ثلاثة قادة أوروبيين آخرين إنه اتفق مع قادة ألمانيا وإيطاليا ورومانيا على بعض الإجراءات لإظهار أن أوكرانيا جزء من الأسرة الأوروبية.

ومضى يقول إن ثمة حاجة إلى نوع من قنوات الاتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي غزت قواته أوكرانيا.