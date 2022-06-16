الكرملين: يُحذر من شحن الأسلحة الغربية أثناء زيارة ماكرون ودراغي وشولتس إلى كييف

16 يونيو , 2022 كييف: حذّر الكرملين الخميس من إرسال أسلحة غربية جديدة لأوكرانيا مع وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى كييف. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "أتمنى ألا يركز زعماء هذه الدول الثلاث ورئيس رومانيا فقط على دعم أوكرانيا بضخ المزيد من الأسلحة"، مضيفا أن ذلك سيكون "غير مجدٍ على الإطلاق وسيؤدي إلى مزيد من الأضرار بالبلاد".

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