انت الان تتابع خبر الإطار التنسيقي يكشف تفاصيل اجتماعه اليوم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشف الإطار التنسيقي، الخميس، تفاصيل اجتماعه الذي عقده اليوم، مؤكداً أن الاجتماع تمحور بمحورين.
وقال الاطار في بيان، إنه "عقد اجتماعه الدوري مساء اليوم الخميس ١٦-٦-٢٠٢٢ لبحث عدد من القضايا الامنية والسياسية".
وتمحور الاجتماع وفق البيان بـ"محورين استضاف في محوره الاول رئيس مجلس الوزراء لبحث الملف الامني والانتهاكات التركية، فضلا عن التحديات التي تشهدها البلاد في مجال الحرب على الارهاب، كذلك مشاركة العراق في موتمر الرياض للطاقة".
وأضاف البيان "خصص المحور الثاني من الاجتماع لمناقشة القضايا السياسية حيث ناقش المجتمعون الحوارات الجارية بين القوى الوطنية من اجل استكمال الاستعدادات المتعلقة بالاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة خدمة وطنية"، مشيراً الى أن "الاطار شكل لجنة تفاوضية للحوار مع القوى الوطنية".
وتمحور الاجتماع وفق البيان بـ"محورين استضاف في محوره الاول رئيس مجلس الوزراء لبحث الملف الامني والانتهاكات التركية، فضلا عن التحديات التي تشهدها البلاد في مجال الحرب على الارهاب، كذلك مشاركة العراق في موتمر الرياض للطاقة".
وأضاف البيان "خصص المحور الثاني من الاجتماع لمناقشة القضايا السياسية حيث ناقش المجتمعون الحوارات الجارية بين القوى الوطنية من اجل استكمال الاستعدادات المتعلقة بالاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة خدمة وطنية"، مشيراً الى أن "الاطار شكل لجنة تفاوضية للحوار مع القوى الوطنية".
وعقد الإطار التنسيقي، اليوم الخميس، اجتماعا في منزل فالح الفياض بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.