مصر.. الغاء جميع قيود جائحة كورونا على الوافدين الى البلاد

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، عن إلغاء جميع القيود المتعلقة بجائحة كورونا المقررة على دخول المصريين أو الأجانب إلى البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري السفير نادر سعد، عقب اجتماع لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، في مقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، إنه "تمت الموافقة خلال الاجتماع على قرار ينص على أن تُلغى جميع القيود المقررة على دخول المصريين أو الأجانب إلى جمهورية مصر العربية".



وخلال الاجتماع، استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار، آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد محليًا وعالميًا، والموقف التنفيذي للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

