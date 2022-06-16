صالح ونواب مستقلون يبحثون التحديات التي تواجه البلد

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الخميس في قصر السلام ببغداد، وفداً من النواب المستقلّين في مجلس النواب".

وجرى، خلال اللقاء، بحسب ابيان "بحث التطورات السياسية والتحديات التي تواجه البلد في المرحلة الحالية، وضرورة العمل على مجابهتها بمسؤولية وتكاتف الجميع وتوحيد الصف الوطني، وتغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين، والأخذ بالاعتبار تطلعات الشعب واحتياجاته الخدمية والمعيشية، وضمان الأمن والاستقرار في البلد وترسيخ الدولة ومرجعيتها".