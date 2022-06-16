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اندلاع حريق داخل مقر أمني شمالي بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، الخميس، باندلاع حريق داخل مقر تابع للشرطة الاتحادية شمالي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني توجهت لاخماد حادث حريق اندلع داخل مقر تابع للشرطة الاتحادية ضمن مدينة الشعلة".

وأضاف المصدر أن "كرفانات عدد ٢ احترقت وتم اخمادها من قبل فرق الدفاع المدني بدون خسائر بشرية".


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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