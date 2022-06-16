اندلاع حريق داخل مقر أمني شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني توجهت لاخماد حادث حريق اندلع داخل مقر تابع للشرطة الاتحادية ضمن مدينة الشعلة".

وأضاف المصدر أن "كرفانات عدد ٢ احترقت وتم اخمادها من قبل فرق الدفاع المدني بدون خسائر بشرية".

