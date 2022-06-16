انت الان تتابع خبر اندلاع حريق داخل مقر أمني شمالي بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، الخميس، باندلاع حريق داخل مقر تابع للشرطة الاتحادية شمالي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني توجهت لاخماد حادث حريق اندلع داخل مقر تابع للشرطة الاتحادية ضمن مدينة الشعلة".
وأضاف المصدر أن "كرفانات عدد ٢ احترقت وتم اخمادها من قبل فرق الدفاع المدني بدون خسائر بشرية".
وأضاف المصدر أن "كرفانات عدد ٢ احترقت وتم اخمادها من قبل فرق الدفاع المدني بدون خسائر بشرية".