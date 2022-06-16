الصدر يتمسك بانسحاب كتلته

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جدد مقتدى الصدر موقفه بالتمسك بقرار انسحاب نواب الكتلة الصدرية من البرلمان العراقي.
وقال الصدر خلال لقائه جميع نواب الكتلة الصدرية الذين قدموا طلبات انسحابهم من البرلمان العراقي «لا تراجع عن الاستقالة والانسحاب من العملية السياسية وشكرا لكم على الطاعة».وأضاف «لا عودة إلى العملية السياسية التي تبنى على المحاصصة ولا اتفاق مع الفاسدين»، وأكد الصدر «لا اشتراك في انتخابات مجددا إذا بقي الحال على ماهو عليه».
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