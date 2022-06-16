إيقاف 34 سوريا ولبنانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش اللبناني أمس توقيف 34 سوريا ولبنانيا بينهم نساء وأطفال لتحضيرهم للهجرة غير الشرعية إلى إحدى الدول الأوروبية.
وقال الجيش، في بيان «إن التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص».يذكر أن القوى الأمنية اللبنانية تكثف جهودها لمكافحة ظاهرة تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية، وتقوم بتوقيف المتورطين فيها الذين يروجون لها، لقاء تقاضيهم مبالغ مالية.
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