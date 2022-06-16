القاهرة تجمع المنفي وصالح وتعجل بالمصالحة الليبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي خلال زيارة قصيرة للعاصمة المصرية القاهرة أمس رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح.

وذكرت الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوي وهيبة، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية «إن اللقاء تناول الوضع السياسي في البلاد، وسبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي بالوصول لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال».

وتناول أهمية إنجاح عمل لجنتي مجلسي الدولة والنواب في القاهرة، ونتائج ملف المصالحة الوطنية، مع اقتراب الرئاسي من وضع التفاصيل الأخيرة للمشروع».

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، تلقى دعوة من مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، لإجراء زيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة، ولقاء رئيس مجلس النواب.

وأفاد مكتب الإعلام بالمجلس بأن المشري «يدرس الجدوى من الزيارة في حل المشاكل الخلافية بالبلد، وعلى رأسها الانسداد الحاصل بالمسار السياسي والدستوري».

وأكد أن «الزيارة ليست غاية في حد ذاتها، وأن المهم هو جدية الطرف المقابل في إيجاد توافق وطني ينهي المراحل الانتقالية، من خلال تجديد الشرعية السياسية في ليبيا عبر انتخابات في أقرب وقت ممكن، وعدم تضييع مزيد من الوقت في خلق أزمات جديدة يدفع ثمنها المواطن أولاً».

وتجري بالتزامن في القاهرة أيضا اجتماعات الجولة الثالثة والأخيرة للجنة المسار الدستوري المكونة من 24 عضوا من المجلسين.

ويبحث أعضاء اللجنة تعديل مواد مسودة الدستور لتكون قاعدة دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ ديسمبر الماضي.

وفي الجولة الثانية، أكد الأعضاء توافقهم على 137 مادة، ويأمل الليبيون حصول توافق على باقي المواد.