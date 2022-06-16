الحكومة اليمنية تتهم الحوثي باغتيال الحيدري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجهت الحكومة اليمنية اتهامها لميليشيات الحوثي بالوقوف وراء اغتيال الصحفي صابر الحيدري مراسل تلفزيون (NHK) الياباني.

واتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أمس جماعة الحوثي المسلحة بالوقوف وراء الاغتيال، وقال في تغريدات على تويتر إنه يدين ويستنكر بأشد العبارات جريمة اغتيال الصحفي صابر الحيدري الموظف في وزارة الإعلام ومراسل تلفزيون (NHK) الياباني بانفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته أثناء مروره في مديرية المنصورة بالعاصمة الموقتة عدن، والذي غادر صنعاء عام 2017 بعد التضييق عليه من قبل جماعة الحوثي».

وأكد أن هذه الجريمة الإرهابية التي تأتي بعد أشهر من استهداف مماثل للصحفي محمود العتمي وزوجته الصحفية رشا الحرازي، تؤكد أن الصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية باتوا هدفا لميليشيات الحوثي، وأن استهدافهم الممنهج هذا يهدف لبث الرعب في نفوسهم ومنعهم من أداء رسالتهم من المناطق المحررة.

وطالب بموقف دولي واضح إزاء هذه الجريمة النكراء وكل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق الصحفيين، من قتل واختطاف وإخفاء قسري، ونفي وتهجير ونهب للممتلكات.

وقتل الحيدري مساء أمس الأول بانفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته بمنطقة كابوتا بمديرية المنصورة بمدينة عدن”.

وفي (التاسع من نوفمبر 2021)، قتلت الصحفية اليمنية رشا عبدالله وهي في طريقها إلى المستشفى لتضع مولودها برفقة زوجها الصحفي محمود العتمي الذي أصيب بجروح.

وفي سياق متصل تدهورت الحالة الصحية للصحفي يونس عبدالسلام المعتقل في سجون ميليشيات الحوثي منذ 10 أشهر.ووفق بلاغ لأسرة عبدالسلام، فإن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير، خاصة بعد عزله في سجن انفرادي لمدة 3 أشهر، ما أدى لتفاقم حالته النفسية والصحية التي كان يعاني منها مسبقا.

من جانب آخر أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في العاصمة الموقتة عدن، عملية البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع السكن الملائم وإعادة تأهيل 600 منزل للعائلات ذوي الدخل المحدود في مديريتي المعلا وخور مكسر.

وتبلغ تكلفة المشروع الذي يأتي بالشراكة مع مؤسسة الوليد الإنسانية، وبرنامج الأمم المتحدة، وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والطرق في اليمن، نحو 2,5 مليون دولار.

وخلال التدشين، أكد مدير البرنامج السعودي، المهندس أحمد المدخلي التزام المملكة بالوقوف إلى جانب اليمن، في جوانب إعادة الإعمار والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذا المشروع هو ثمرة تعاون بين العديد من المنظمات الأممية والسلطات المحلية في اليمن، بدعم إخوانهم في المملكة.

وأكد مدير عام مديرية المعلا عبدالرحيم الجاوي، أن عملية اختيار المنازل المستهدفة تضمنت معايير عديدة كمراعاة الحالة الإنسانية للأسر، وتضرر المنازل من الحرب ومياه الأمطار والسيول، وكل ذلك تم عبر اللجان المجتمعية ومهندسين مختصين من وزارة الأشغال العامة والطرق.

مشروع السكن الملائم:

600 منزل يجري ترميمها في المرحلة الأولى

1100 منزل يتم ترميمها على المدى البعيد

2.5 مليون دولار تكلفة المرحلة الأولى

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