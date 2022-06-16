الأمم المتحدة تسجل أكبر عدد للنازحين في العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحصت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 100 مليون شخص في جميع أنحاء العالم أجبروا على الفرار من ديارهم، وهو أعلى عدد من النازحين يسجل منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت المفوضية في تقرير الاتجاهات العالمية الذي صدر أمس، إن نزوح المدنيين من أوكرانيا هو أكبر وأسرع أزمة لاجئين نموا منذ تأسيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 1951وأضافت المفوضية ومقرها جنيف أن الغزو الروسي لأوكرانيا كان من بين حالات الطوارئ المتزامنة المتعددة، إلى جانب الغزو في أفغانستان، مما دفع الرقم إلى أكثر من 100 مليون.

وحذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي من أن الأرقام ارتفعت كل عام في العقد الماضي.