التحالف الدولي يعتقل قياديا بارزا في داعش

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وجاء في البيان «تم تقييم الشخص المحتجز على أنه صانع قنابل وميسر من ذوي الخبرة وأصبح أحد كبار قادة التنظيم في سوريا».ووفقا للتحالف، تم التخطيط للمهمة بدقة لتقليل مخاطر الأضرار الجانبية، وخاصة أي ضرر محتمل للمدنيين.
وتابع «لم يصب أي مدني بأذى خلال العملية ولم تلحق أي أضرار بطائرات التحالف أو أصوله».
وكانت مصادر محلية في مدينة جرابلس أكدت بأن طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي نفذت عملية إنزال جوي في ريف حلب الشرقي أمس.
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