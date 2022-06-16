شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حنفى رئيسا للنقابة العامة للاتصالات للدورة النقابية 22/26 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز محمد حنفي برئاسة النقابة العامة للاتصالات دورة 2022-2026، وذلك خلال الانتخابات العمالية التي شهدتها النقابة العامة اليوم الخميس، حيث جرت انتخابات نقابة الاتصالات بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وتشهد بعض النقابات العامة اليوم الخميس عملية الاقتراع السري لانتخابات مجالس إدارة 15 نقابة عامة، وذلك بالمقرات التي خصصتها النقابات وجهزتها داخل المبانى الخاصة بها.

وتشمل النقابات التي تمت فيها العملية الانتخابية: العاملين بالمرافق العامة، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والاتصالات، والنقل العام، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

من ناحية أخرى كان قد تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، صباح اليوم الخميس، لجان انتخابية عمالية داخل مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك للاطمئنان على سير العملية الانتخابية لبعض مجالس إدارة النقابات العمالية العامة التى تشهدها الساحة العمالية خلال هذه الأيام.