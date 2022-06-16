منظمة الصحة العالمية: تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بجدري القرود منذ ماي المنقضي

اسماعيل عبد الحي - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أمس الأربعاء في جنيف إن عدد حالات الإصابة المسجلة بجدري القرود في الدول التي لم يسبق بها تسجيل حالات ارتفع إلى أكثر من ألف حالة منذ ماي.

وأفاد معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض بارتفاع عدد الحالات المسجلة في ألمانيا إلى 113 حالة اليوم، بزيادة شديدة مقارنة بأمس عندما بلغ عدد الحالات 80 حالة، مشيرا إلى أن جميع الحالات حتى الآن كانت لرجال. وأعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة تسجيل حالات إضافية بجدري القرود في إنكلترا واسكتلندا، ليصل إجمالي الحالات في بريطانيا إلى 321 حتى أمس الثلاثاء.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنه ليس من الواضح ما إذا كانت العدوى تمنح مناعة مدى الحياة.

وذكرت روزاموند لويس خبيرة جدري القرود أن هناك حالات معروفة في إفريقيا أصيبت بالعدوى لمرة ثانية بعد التعافي. وأوضحت أنه بالرغم من تسجيل حالات فردية للإصابة بين النساء، إلا أن أغلبية الحالات أصيب بها رجال مثليون.

وشددت على أنه من المهم أن يعزل المصاب نفسه إذا ظهرت عليه أعراض وأن يتجنب مخالطة أفراد أسرته. وعادة ما ينتقل الفيروس من خلال الاتصال الجسدي.