اصابة ملك المغرب بفيروس كورونا

وقال البروفيسور لحسن بن اليمني الطبيب الشخصي للملك، إن "العاهل المغربي أصيب بالفيروس "دون أعراض".

وأكد بن اليمني، وفق بيان مقتضب صادر عن الديوان الملكي، ان "فترة راحة للملك محمد السادس لبضعة أيام".



وشهدت المملكة في الآونة الأخيرة موجة متزايدة من الإصابات بالفيروس.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 1568 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 904 شخصا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

