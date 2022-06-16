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اصابة ملك المغرب بفيروس كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن الديوان الملكي بالمغرب، اليوم الخميس، إصابة الملك محمد السادس بفيروس كورونا.
وقال البروفيسور لحسن بن اليمني الطبيب الشخصي للملك، إن "العاهل المغربي أصيب بالفيروس "دون أعراض".

وأكد بن اليمني، وفق بيان مقتضب صادر عن الديوان الملكي، ان "فترة راحة للملك محمد السادس لبضعة أيام".


وشهدت المملكة في الآونة الأخيرة موجة متزايدة من الإصابات بالفيروس.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 1568 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 904 شخصا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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