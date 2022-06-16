شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الأعلى للإعلام": نستهدف قيادة الإعلام للسوشيال ميديا وليس العكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مصر تمتلك منظومة إعلامية قوية، متابعا: "علينا أن نفتخر بالمنظومة الإعلامية التى تمتلكها الدولة المصرية ومحدش يقول إن الإعلام دوره تراجع فى مصر، فى الحقيقة الإعلام دوره قوى جدا ومؤثر فى نفس الوقت".

وأضاف جبر، خلال احتفالية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم لإصدار تراخيص وموافقات وسائل إعلام وصحف ومواقع إخبارية، أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة كبيرة للإعلام المصرى، معلنا استكمال عمل لجان التراخيص بالمجلس، الأسبوع المقبل، لمراجعة وفحص جميع الطلبات والمستندات المقدمة من أصحاب الشأن لإصدار تراخيص الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية والتأكد من اكتمال شروط الإخطارات الخاصة بالصحف الورقية، للبدء في إصدار تراخيص جديدة، قائلا:" نريد أن نعمل تحت مظلة قانونية".

وطالب جبر تفعيل حق الرد، قائلا: "أفضل من اللجوء للإجراءات القانونية"، معلنا عن إطلاق استراتيجية لعام 2022 تهدف لأن يقود الإعلام السوشيال ميديا وليس العكس، ونشر الوعى خاصة للأطفال وإلقاء مزيد من الضوء على القضايا العربية، لافتا إلى أنه مع اقتراب موعد قمة المناخ سيكون هناك المزيد من الشائعات ولكن سيتم العمل على مواجهة مثل هذه الشائعات قبل أن تخرج والعمل بسياسة الفعل وليس رد الفعل.

يحضر الاحتفالية عدد كبير من رؤساء الصحف والمواقع الإخبارية، المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتب الصحفى يوسف أيوب، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، والمستشار محمود فوزى أمين عام المجلس.