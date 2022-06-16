شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام" يحتفل بتسليم 100 ترخيص جديد وشهادة توفيق أوضاع للصحف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ، منذ قليل حفل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، لتسليم دفعة جديدة من الموافقات والتراخيص وشهادات توفيق الأوضاع لمجموعة متنوعة من وسائل الإعلام، حيث يشهد الاحتفال إصدار العدد الأكبر من الموافقات والتراخيص منذ تأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في عام 2016.

يحضر الاحتفالية عدد كبير من رؤساء الصحف والمواقع الإخبارية، المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتب الصحفى يوسف أيوب، رئيس التحرير التنفيذي لـ"الخليج 365"، والمستشار محمود فوزي أمين عام المجلس.

ومن المقرر أن تستكمل لجان التراخيص بالمجلس، الأسبوع المقبل، عملها في مراجعة وفحص جميع الطلبات والمستندات المقدمة من أصحاب الشأن لإصدار تراخيص الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية والتأكد من اكتمال شروط الإخطارات الخاصة بالصحف الورقية، للبدء في إصدار تراخيص جديدة.

ووجه المجلس الدعوة للإعلاميين، والممثلين القانونيين عن 100 صحيفة ومنصة إعلامية، لحضور احتفالية تسليم التراخيص وشهادات توفيق الأوضاع التى أصدرها المجلس وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذا له.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سعادته بحالة التجاوب والتواصل البناء مع مختلف المنصات الإعلامية، والتى اثمرت عن اصدار التراخيص الجديدة، وشهادات توفيق الأوضاع القانونية، وهو ما يعكس رغبة متبادلة في النهوض بمنظومة الإعلام الوطني، وتمهيد الطريق لتحقيق نقلة نوعية تضمن تعزيز دور ومكانة الإعلام لخدمة التنمية والأهداف الوطنية.

وأوضح المجلس أنه يسعى لتعزيز الحرية لكافة الوسائل الإعلامية، وتوفير كافة الضمانات والامكانيات التى تساعد فى ضبط أداء الممارسة الإعلامية والصحفية، دون إغفال أهمية وضرورة التنظيم المؤسسي للكيانات الإعلامية والصحفية، الذي يصون نبل غاياتها، ويحمي مصالح مقدمي الخدمة ومستقبليها.