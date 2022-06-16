يوتيوب تضيف ميزة جديدة لمساعدة صانعي المحتوى

نيويورك: كشفت شركة ”يوتيوب“، ميزة جديدة عبر منصتها الرقمية تسمح لصانعي المحتوى بإضافة تحديثات لمقاطع الفيديو المنشورة بالفعل، وقالت الشركة إن الميزة التي تحمل اسم التصحيحات، وتظهر بشكل بطاقات معلومات ستتيح للمبدعين إصلاح الأخطاء أو إضافة تحديثات وتوضيحات لأي مقطع فيديو تم نشره وكان يحمل معلومات مغلوطة أو ناقصة.

وأوضحت ”يوتيوب“ المملوكة لشركة ”غوغل“، أنه ”باستخدام الميزة الجديدة، يمكن لصانعي المحتوى تعديل الأخطاء في أوصاف الفيديو الخاص بهم وسيتمكنون من تقديم تصحيح مكتوب بناءً على التغيير، وأن الميزة تجنب المبدعين الاضطرار إلى إعادة تحميل مقاطعهم لإضافة تغييرات صغيرة“.

وأضافت أن ”بطاقة معلومات التصحيحات ستظهر في الزاوية اليمنى العلوية للفيديو بناءً على الطابع الزمني للتصحيح الأول في الفيديو، ويمكن للمشاهدين توسيع البطاقة من خلال النقر عليها لقراءة نص التوضيح من المنشئ“.

وفي رسالة لصانعي المحتوى، أفادت ”غوغل“ أن ”إضافة تصحيح لمقاطع يوتويب الخاصة بك، تمكنك من كتابة تصحيح أو تصحيحات ضمن وصف الفيديو، مع إضافة الطابع الزمني 00:00، وشرح لتصحيحك يجب أن يظهر هذا القسم بعد أي فصول فيديو، وعندما يشاهد جمهورك مقطع الفيديو الخاص بك، ستظهر بطاقة معلومات عرض التصحيحات“.

وأوضحت عبر صفحة الدعم الفني الخاصة بها، أن ”ميزة التصحيحات لن تكون متاحة إذا كانت يوتيوب المعنية بها أي مخالفات نشطة، وأنه لا يمكن استخدام الميزة عندما يكون المحتوى الموجود في المقطع غير ملائم لبعض المشاهدين.

وتضيف شركة ”غوغل“ باستمرار ميزات جديدة إلى منصة ”يوتيوب“ لجذب المزيد من المبدعين إلى النظام الأساس، وكانت الشركة قدمت مؤخرًا ميزة ”الشاشة الخضراء“ للمقاطع الصغيرة في ”يوتويب“، المعروفة باسم (Shorts)، وتتيح لصانعي المحتوى إعادة مزج أفلامهم القصيرة عن طريق إضافة مقاطع من مقاطع فيديو أخرى، كما أضافت أيضًا ميزة ”القص“ لإعادة دمج مقاطع الفيديو بمقاطع قصيرة المدة.

وفي محاولة لتقديم نفسها كمنافس شرس لمنصة الفيديو القصيرة، ”تيك توك“، أعلنت ”يوتيوب“، اليوم الأربعاء، أن خدمته المنافسة، ”Shorts“، تتم مشاهدتها من قبل أكثر من 1.5 مليار مستخدم مسجل كل شهر، وذلك بعد أقل من عامين من إطلاقها، وبالمقارنة، أعلنت ”تيك توك“ عن مليار مستخدم شهريًا في سبتمبر من العام الماضي.

وفيما يتعلق بإنجازاتها الجديدة، روّجت ”يوتيوب“ أيضًا لقدرة الأفلام القصيرة على توجيه المشاهدين إلى قنوات الفيديو الطويلة لصانعي المحتوى، وقالت إنها تعد وسيلة تسويقية مجانية يمكن للمبدعين استغلالها لجذب المشاهدين إلى قنواتهم الكبيرة.