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انت الان تتابع خبر بالأسماء.. الصدر يشكل مجلساً لإدارة شؤون المؤسسات التابعة للتيار (وثيقة) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - شكّل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، مجلسا من ستة اشخاص لإدارة شؤون المؤسسات التابعة للتيار الصدري.
وذكر المكتب الخاص للصدر في وثيقة وردت للسومرية نيوز، أنه "حسب توجيهات السيد الصدر، يكلف الأشخاص المدرجة اسماؤهم أدناه كـ"مجلس إدارة" لإدارة شؤون المؤسسات التابعة للتيار الصدري".
وأدناه الوثيقة المتضمنة الأسماء:
وأدناه الوثيقة المتضمنة الأسماء: