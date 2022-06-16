انت الان تتابع خبر بالأسماء.. الصدر يشكل مجلساً لإدارة شؤون المؤسسات التابعة للتيار (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - شكّل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، مجلسا من ستة اشخاص لإدارة شؤون المؤسسات التابعة للتيار الصدري.