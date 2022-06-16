انت الان تتابع خبر إشادات واسعة بهيئة الكمارك بعد تطبيق نظام 'الأتمتة' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ورحب المواطنون عبر الخليج 365، بتطبيق نظام الأتمتة في المعاملات الكمركية مؤكدين أن "هذا النظام سيحد من عمليات الفساد ويسهل عمل المراجعين، فضلا عن أنه سيحقق الأستدامة المالية وتنوع الاقتصاد وفق مبدء النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.بدورهم، عبّر المراجعون لهيئة الكمارك عن رضاهم وترحيبهم بهذا النظام الذي من شأنه ان يعظم الإيرادات ويقلل من عمليات الفساد بالعمل الجمركي، مبينين أن هذا النظام سيسهم في تطوير دوائر الهيئة وتحسين ادائها ويحقق ادارة فعالة.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للكمارك، مباشرتها بالتعاون مع فريق الاسكودا العالمي التابع للأمم المتحدة، بإدخال نظام الأتمتة بالعمل الجمركي، مؤكدة ان هذه الخطوة جاءت للحدّ من عمليات الفساد وتسهيل إكمال معاملات المراجعين.



وذكر بيان للكمارك ورد للسومرية نيوز، أنَّ "العراق انضم مؤخراً إلى أكثر من ثمانين دولة عربية وأجنبية أدخلت نظام الأتمتة بالعمل الجمركي، إذ تعاقدت هيئة الجمارك مع الفريق الدولي لمشروع الاسكودا التابع للأمم المتحدة لإطلاق المرحلة الأولى بتفعيل النظام الإلكتروني داخل الهيئة".

وأوضح البيان، أنه "لتعظيم الإيرادات والتقليل من عمليات الفساد بالعمل الجمركي تم إدخال نظام الأتمتة ومن أهم الأساسيات التي ستعمل بها الهيئة من خلال إدراج جميع المعلومات والبيانات بنظام الأتمتة الذي يتميز بصعوبة اختراقه".

