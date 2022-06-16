انت الان تتابع خبر الموقف الوبائي.. قفزة جديدة بإصابات كورونا في العراق - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المختبرات الصحية سجلت 413 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم، فيما تماثلت 126 حالة للشفاء".

وأضافت، أن " 12235 شخصاً تلقوا لقاح كورونا، فيما لم يتم تسجيل أية وفيات جديدة بالجائحة لهذا اليوم".



يذكر ان العراق سجل يوم امس الأربعاء، 342 إصابة بفيروس كورونا.