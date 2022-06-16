روسيا تؤكد أنه يمكن وقف تدفق الغاز إلى ألمانيا بالكامل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قال مسؤول روسي اليوم الخميس إن توقف خط نقل الغاز الطبيعي لألمانيا نورد ستريم 1 بصورة كاملة، ممكن، وذلك في ظل الخلاف بين الكرملين والغرب على إمدادات الغاز، بسبب الحرب في أوكرانيا.



وقال السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي فلادمير تشيزوف في منتدى اقتصادي في سان بطرسبرغ، اليوم الخميس، إنه يمكن إغلاق خط الغاز بصور كاملة بسبب مشاكل في إصلاحات التوربينات في كندا، وفق صحيفة كوميرسانت.

وأضاف أن على ألمانيا التفكير في إصلاح التوربينات على أراضيها بحيث لا يتعين شحنها إلى كندا.

وخفض ضخ أقصى كمية غاز عبر الخط بـ 60% منذ بداية الاسبوع.

ونفت الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا صحة ما قالته عازبروم عن تسبب التأخر في أعمال صيانة ضاغط للغاز في تقليص الكميات الموردة.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم إنه يعتقد أن التقليص لواردات الغاز الروسي لألمانيا أمس، لدوافع سياسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا عبر خط نورد ستريم، بسبب مشاكل في إصلاح التوربينات بعد العقوبات.