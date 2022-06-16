الكرملين يُحذر من شحن الأسلحة الغربية أثناء زيارة ماكرون ودراغي وشولتس إلى كييف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

حذّر الكرملين الخميس من إرسال أسلحة غربية جديدة لأوكرانيا مع وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى كييف.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "أتمنى ألا يركز زعماء هذه الدول الثلاث ورئيس رومانيا فقط على دعم أوكرانيا بضخ المزيد من الأسلحة"، مضيفا أن ذلك سيكون "غير مجدٍ على الإطلاق وسيؤدي إلى مزيد من الأضرار بالبلاد".

سخر الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف من زيارة قادة أوروبيين إلى كييف، اليوم الخميس، ووصفها بعديمة الفائدة.

وكتب بالإنجليزية على تويتر "محبو الضفادع، ونقانق الكبد، والسباغيتي يحبون زيارة كييف"، في إشارة واضحة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي.

وكان ميدفيديف رئيسا لروسيا بين 2008 و 2012، ويشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي.

واعتبر ميدفيديف أن محصّة الزيارة "صفراً"، وأضاف :"وعدوا أوكرانيا بعضوية الاتحاد الأوروبي وبمدافع هاوتزر القديمة، وشربوا كميات كبيرة من الغوريلكا، كحول أوكرانية، ثم عادوا إلى بلادهم بالقطار، مثلما كان عليه الحال قبل مئة عام".

وأضاف "هذا لن يجعل أوكرانيا أقرب للسلام. الوقت ينفد".