في بيان شديد اللهجة: الجزائر تعلن التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا

اسماعيل عبد الحي - أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم الاربعاء 8 جوان التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي ابرمتها بتاريخ 8 أكتوبر 2002 مع مملكة إسبانيا.

وأوضحت الجزائر أن السلطات الاسبانية باشرت حملة لتبرير الموقف الذي تبنته إزاء الصحراء الغربية والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية.

وتابعت الرئاسة الجزائرية: "موقف السلطات الإسبانية يتنافى مع التزاماتها كقوة مديرة للإقليم والتي لا تزال تقع على عاتق مملكة اسبانيا إلى غاية إعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية".

وأضافت: "نفس هاته السلطات تتحمل مسؤولية التحول غير المبرر لموقفها منذ تصريحات 18 مارس 2022 والتي قدمت الحكومة الاسبانية الحالية من خلالها دعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي المقترحة من قبل القوة المحتلة

وختمت الرئاسة الجزائرية: "السلطات الإسبانية تعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري باستعمال مبررات زائفة"