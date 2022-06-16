شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى: يجب اغتنام قمة المناخ بشرم الشيخ لحماية كوكبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال دوارتي باتشيكو، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، إنه يجب أن نغتنم قمة المناخ المنعقدة فى شرم الشيخ فى نوفمبر القادم لحماية كوكبنا وأنه يجب أن نعمل لإيجاد حلول وتقديم خطة عمل قوية.

وأضاف دوارتي باتشيكو، خلال كلمة له فى الجلسة الختامية للمؤتمر العالمى الثامن للبرلمانيين الشباب أنه لا بد أن يتم اتخاذ خطوات قوية وحاسمة من الآن، متابعا: "الخوف من المجعات وعدم توفر أمن غذائى ولكن هذه المشكلات لن نحظى بحل جذرى إذا فقدنا كوكبنا ولذلك علينا ومن الآن أن نعمل جنبا إلى جنب مع كل الجهات المعنية وأن نتناقش فيما يجب علينا أن نقدمه، لن نضيع الوقت الذى سنحظى به هنا فى شرم الشيخ لن نسمح بضياع الفرصة ولكن سنعمل على تحقيق و تفعيل ما ناقشناه بشأن أزمة التغيرات المناخية".