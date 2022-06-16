شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سحر البزار: التغيرات المناخية المرتقبة سينتج عنها معاناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة سحر البزار، عضو مجلس النواب، إن تغير المناخ يمثل حالة طارئة وتهديد وشيك، مضيفة أنه من المستحيل تسجيل عمق كل ما دار من مناقشات فى المؤتمر العالمى الثامن للبرلمانيين الشباب.

وأضافت سحر البزار خلال كلمة لها فى المؤتمر العالمى الثامن لحقوق الإنسان أن العلاقة بين تغير المناخ وحقوق الإنسان واضحة لأن التغيرات المرتقبة سينتج عنها معاناة، متابعة: "كبرلمانيين لدينا أدوات التشريع ويجب علينا أن نتبنى إعداد تشريعات للحد من آثار التغييرات المناخية، هناك تحدى أمامنا وهو تحدى وجودى ولكن لدينا أدوات يمكن أن تساعدنا".

وتابعت: "نحن شباب البرلمانيين لدينا منصاتنا وهي منصة منتدي شباب البرلمانيين الي يمكننا الدعوة من خلاله لمواصلة سن القوانين واللوائح الخاصة بتغير المناخ، وضمان وفاء الحكومات بإلتزاماتها بتوفير حلول تجاه تغير المناخ، لا أريد أن أكون نذيرا للشؤم،ولكن وقت الكلام قد انتهي، ويجب أن نأخذ في الاعتبار أن إذا فشلنا في جهودنا فإننا ليس أمامنا كوكبا أخر لنعيش فيه".