شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: الغربية تضررت من اشتراطات البناء لأنها بلا ظهير صحراوى..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن الحوار الوطنى فرصة ذهبية كى يدلو كل منا بدلوه في سبيل مصلحة البلاد وبالتأكيد هناك العديد من الموضوعات المطروحة للنقاش مثل التعاطي مع الظروف الاقتصادية العالمية.

وأضاف الجندى خلال حواره مع قناة الحدث اليوم أنه فيما يتعلق باشتراطات البناء فهماك منها غير قابل للتنفيذ علي أرض الواقع ومن ثم قم يحدث اهدار للقيمة السوقية الأرض ، وحقيقة الأمر أن اشتراطات البناء خرجت كى تقضي علي العشوائيات لكن هناك محافظات لها طبيعة خاصة فعلي سبيل المثال محافظتى الغربية ليس لها ظهير صحراوى فماذا نفعل في مواجهة ذلك.

ولفت الجندى الي أن قطاع البناء يتمحور حوله عدد كبير من البنود والوظائف متابعا:" ٦٠ او ٧٠ بند وراه بيشتغلوا في المعمار".

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن العالم كله لديه مشكلة اقتصادية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية ومن ثم يجب أن تكون هناك مبادارات وحلول لدعم المصنعين ودعم الصناعة في مصر منها فترات سماح ضريبية وغيرها من الحوافز.