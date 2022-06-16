النائب أحمد فتحى: مصر حريصة على تحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي العالمي

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد فتحى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس، إن قضية تغير المناخ تعتبر اليوم على رأس التحديات التى تواجه العالم، بعدما ثبت بالدليل العلمى أن النشاط الإنساني منذ الثورة الصناعية وحتى الآن تسببت في أضرار جسيمة، تعانى منها كل الدول والمجتمعات، مضيفا أن ذلك يتطلب تحرك جماعى من أجل تقليل الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية.

وأضاف أحمد فتحى خلال كلمة له فى المؤتمر العالمى الثامن للبرلمانيين الشباب، أن المجتمع المدني يمكنه أن يلعب دوراً بالغ الأهمية في تنفيذ السياسات التى يمكن عن طريقها التصدى لآثار تغيرات المناخ وحماية المجتمعات من تبعاتها الخطيرة وضمان مشاركة المواطنين في تطبيق استراتيجيات التكيف مع تغيرات المناخ، وذلك من خلال ندوات تثقيفية وتوعوية بشأن المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية وتعزيز جهود الاستثمار في البشر وبناء إنسان متسق مع بيئة صحية خالية من التلوث بجميع أنواعه.

وأكد أحمد فتحى، أن القيادة السياسية في مصر مهتمة جدا بالمجتمع المدني، مشيرا إلى أن ذلك يظهر بقوة فى القوانين و التشريعات مثل إصدار قانون 149 لسنة 2019 لممارسة تنظيم العمل الأهلي والذى لقى إشادة دولية، وكذلك إعلان رئيس الجمهورية بأن يكون عام 2022 عاما للمجتمع المدني.

ولفت النائب أحمد فتحى إلى أن شباب البرلمانيين يعتبرون حلقة الوصل الأكثر فاعلية في تعزيز مشاركة البرلمانات مع المجتمع المدني والمواطنين، لتعزيز الجهود تجاه التعامل مع تداعيات التغيرات المناخية بما لديهم من طموحات قوية، ولسهولة تعاملهم مع وسائل التواصل الاجتماعي، والتكنولوجيات المتقدمة والمساهمة في سن القوانين المتعلقة بقضايا المناخ.

وشدد على أن مصر حريصة على تحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي العالمي ، كما تستهدف أن يكون المؤتمر القادم كوب 27 تجسيد للأهداف الأممية في هذا الصدد، موضحا أن مصر مهتمة بقضية التغير المناخي، وأن ذلك يظهر في العديد من المبادرات وعلى رأسها إطلاق "الاستراتيجية الوطنيّة لتغيُّر المناخ 2050 ،"وإطلاق مبادرة المليون شاب متطوع في التكيف المناخي والتي حظيت باهتمام عالمي، وكذلك إطلاق مبادرة "بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27 "تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي ، وبمشاركة العديد من منظمات المجتمع المدني، وأنه سيكون للشباب دورا هاما في حشد جهود المجتمع المدنى للمشاركة فى التحضيرات الجارية الاستضافة قمة المناخ، التى تُعقد أول مرة في مصر.

واختتم النائب أحمد فتحى كلمته قائلا:" دورنا الأصيل كمشرعين، وممثلين للشعوب ومعبرين عن آمالها وطموحاتها، يحتم علينا أن نبادر الاقتراح ومناقشة وإقرار تشريعات متطورة وشاملة للحد من آثار التغير المناخي والمساعدة في تبني استراتيجيات وطنية محددة وشاملة للتغلب على هذا الخطر الذي يهدد كوكب الأرض بأكمله".