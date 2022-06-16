نائب رئيس البنك الدولى: نتبنى خطة طموحة لمساعدة الدول فى خفض الانبعاثات

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القاهرة - سامية سيد - عبرت شيلا ريدزيبى نائب رئيس مجموعة البنك الدولى، عن سعادتها للمشاركة فى المؤتمر العالمى الثامن للبرلمانيين الشباب، موجهة الشكر للحكومة المصرية على دعوتها و استضافة مصر لهذا المؤتمر.

وأضافت شيلا خلال كلمة لها مسجلة، أن العالم يواجه مشاكل كثيرة منها تأثير فيروس كورونا و الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرة الى أن مثل هذه المشاكل تتقاطع مع مشكلة التغيرات المناخية.

وتابعت: "ملزمون بدعم عملائنا ونعمل مع برلمانات الدول المختلفة، نحن نتبنى بصورة أولية خطة طموحة لمساعدة الدول فى خفض الانبعاثات و مكافحة التغيرات المناخية، نساعد الدول للالتزام بخططها التنموية، قمنا برفع ميزانيتنا الخاصة بالتمويل وقمنا بتوفير ميزانيات لتطوير قدرة الدول النامية عل الصمود ومكافحة التغيرات المناخية ونساعد المجتمعات على التكيف على التغيرات المناخية والحد من تأثيرها وخلق فرص فى هذا المجال ودعم الاقتصادات حول العالم ونقوم بعمليات الدمج الاجتماعى ونحن نعمل مع الشركاء".

وأشارت الى أنهم يحاولون مساعدة المجتمعات الأكثر ضعفا، لافتة الى أنهم سيشاركون فى قمة المناخ المقرر عقدها فى مصر فى شهر نوفمبر وأنهم سيتشاركون فى هذا الصدد بالمعلومات والتقارير والخبرات التقنية و التعاون مع الدول.