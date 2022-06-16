شكرا لقرائتكم خبر عن مدير العلاقات الخارجية بـ"حياة كريمة": نقدم مشروعات تساهم فى خفض الانبعاثات مستقبلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شانا مسعود، مدير العلاقات الخارجية بمؤسسة حياة كريمة، إن مشروع حياة كريمة هو أول مشروع تنموي يوحد كافة الجهود بين الدولة والقطاع الخاص وشركاء التنمية داخل وخارج مصر، من اقتصادية وبيئية.

وأضافت شانا مسعود خلال كلمة لها فى فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أن مشروع حياة كريمة يستهدف 4580 قرية متواجدة بـ75 مركزا، في 20 محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية، حيث يبلغ عدد المستفدين بها لـ60 مليون مواطن.

وأكدت شانا مسعود، مدير العلاقات الخارجية بمؤسسة حياة كريمة، أن مشروع حياة كريمة يهتم أيضا ببناء الإنسان، وتقديم عدد من المشروعات التي تساهم في خفض الانبعاثات مستقبلا، مشيرة الى الإشادات الدولية لحياة كريمة، حيث يتضمن المشروع أهداف مكافحة المناخ، وذلك بتوجيهه جزء منه للمشروعات الخضراء في قطاعي الري والزراعة ومنها تبطين الترع، والذي بلغت نسبة الإنجاز به 65٪؜، والذي يسهم بدور رئيسي لتحسين عملية توزيع المياه، كما أنه يحد من استخدام المياه ويزيد من نسبة الرقعة الزراعية باستصلاح عبر المياه المرشدة.

وأوضحت أن معالجة مشروعات الصرف الصحي لها تأثير إيجابي على البيئة، حيث يوفر مياه معالجة يمكن الاستفادة بها، مشيرة إلى أنه من المشروعات التي تنبثق من حياة كريمة هي المشروعات التي تحول المخلفات لغاز حيوي مثل بيوجاز لإعادة إنتاج المخلفات.