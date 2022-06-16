شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوافق على طلب النائبة آية مدنى بعمل إشارتى مرور بحى النزهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محافظ القاهرة بعمل إشارات مرور بشارع عبدالحميد بدوي حي النزهة في الامتداد من بوابة 2 لنادي الشمس وحتى مرور النزهة، وذلك تجنبًا لحوادث السير، مؤكدة أن هذه المنطقة شهدت تطورا وتوسعا كبيرا في الجمهورية الجديدة، ولكن تنقصها إشارات المرور.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محافظ القاهرة مع عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، وأكد نائب المحافظ أنه تم الموافقة بعمل إشارتين على خلفية الطلب السابق الذي تقدمت به في شهر أكتوبر الماضي، الأولى بمساكن شيراتون والثانية أمام بوابة 2 بنادي الشمس.

وألقت النائبة الضوء خلال اللقاء على ظاهرة الكلاب الضالة، مطالبة بضرورة تكثيف الحملات لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالطرق الآمنة أو من خلال ايداعهم بجمعيات الرفق بالحيوان.

وتوجهت نائبة التنسيقية بالشكر للمحافظ ونائبه عن المنطقة الشمالية اللواء ابراهيم صابر على سرعة الاستجابة بإعادة رصف الطريق المتهالك في الحي بالانترلوك بعد سويعات قليلة من اللقاء، مؤكده أنه إذا قام المسئولين بتنفيذ الإخطارات والطلبات بهذه السرعة لكانت بلادنا في حتة تانية.