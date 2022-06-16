شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان" يعقد الاجتماع التشاورى الأول حول التعاون فى التدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت وحدة التدريب بالمجلس القومي لحقوق الإنسان الاجتماع التشاورى الأول بين المجلس ووزارة التضامن الاجتماعي بحضور كل من الدكتور إسماعيل عبدالرحمن المشرف على وحدة التدريب وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان – والسفير فهمى فايد الأمين العام للمجلس وممثلى وزارة التضامن محمد عثمان رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والتنمية البشرية والتدريب بوزارة التضامن، ونها صدقى مصطفى مدير عام إدارة التدريب.

وقال الدكتور اسماعيل عبد الرحمن إن هذا التعاون يأتي إنطلاقاً من الدور الذى يقوم به المجلس القومى لحقوق فى تعزيز وإعلاء قيم حقوق الإنسان وخاصة فى مجال دعم وبناء القدرات للجهات الحكومية فى ما يخص التدريب والتثقيف على مبادىء ومعايير حقوق الإنسان وتماشياً واتساقاً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وخاصة قى دعم القدرات.

وناقش الاجتماع تأطير أوجه التعاون والتنسيق بين المجلس القومى لحقوق الإنسان وزراة التضامن فى تقديم الدعم الفنى لموظفى الوزارة على معايير ومبادىء حقوق الإنسان فى الفترة القادمة ، واستعرض الدكتور إسماعيل عبدالرحمن المشرف على وحدة التدريب بالمجلس ما يجب أن يقدمه المجلس لوزارة التضامن فى مجال التدريب والتثقيف خاصة وأن المجلس له تجارب رائدة وفعالة فى تدريب العديد من الجهات الحكومية مثل وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات المختلفة.

وتم الاتفاق على تعزيز سبل التعاون بين المجلس وزارة التضامن فى الفترة القادمة على تدشين بروتوكول تعاون بين المجلس والوزارة فى دعم وبناء القدرات يتضمن التدريب والتثقيف للمؤسسات المغلقة والمفتوحة وموظفى الديوان العام والذين لهم صلة مباشرة مع الجمهور والإعلاميين ، إضافة إلى عقد دورات تدريبية عاجلة لموظفى ديوان عام الوزارة على أساسيات حقوق الإنسان.