شكرا لقرائتكم خبر عن موجة حر قياسية.. تدمير 2700 فدان في غابات إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اشتعلت ثلاثة حرائق في غابات إقليم كتالونيا الإسباني، أمس الثلاثاء، بسبب موجة حر يشهدها الإقليم في ارتفاع درجات الحرارة لتقترب من معدلات قياسية.

وقالت فرق الإطفاء المحلية، إن الحرائق حولت نحو 2700 فدان من الغابات والأحراش إلى رماد.

ويكافح الحرائق مئات العاملين في الإطفاء باستخدام مئات الشاحنات ونحو 12 طائرة، وذلك قرب بلدات بالدومار وكوربيرا ديبري وكاستيلار ريبيرا.

وتشهد إسبانيا موجة حر شديدة منذ أواخر الأسبوع الماضي، وهي أبكر موجة حر صيفية في البلاد منذ عام 1981.

وحتى 5 يونيو كانت المنطقة المحترقة أقل بنسبة 34%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، ولكن خليطا من الطقس الحار والرياح والعواصف الرعدية أشعل عدة حرائق في أنحاء البلاد.